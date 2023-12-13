В Липецке объявили свободное посещение школ из-за снегопада

Оно будет действовать 14 и 15 декабря

ТАСС, 13 декабря. Свободное посещение занятий вводится на два дня в школах Липецка из-за снегопада, сообщили ТАСС в пресс-службе липецкого городского совета депутатов. О решении объявили на сессии горсовета.

"Два дня - в четверг и пятницу - занятия можно посещать по усмотрению родителей. Мэр [Евгения Уваркина] объявила об этом", - сказали в пресс-службе.

При этом детские сады 14 и 15 декабря продолжат работу в обычном режиме.

Ранее глава Липецка Евгения Уваркина в своем Telegram-канале сообщала, что по прогнозу синоптиков снегопад продолжится. Некоторые управляющие компании недобросовестно выполняют свои обязанности в части уборки снега на дворовых территориях. "Обстановка сложная, снегоуборочная техника не всегда может попасть во дворы из-за припаркованных машин", - написала она.