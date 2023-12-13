В Москве около 5 тыс. детей с диабетом получили сенсоры и датчики для проверки глюкозы

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в 2024 году бюджет на обеспечение юных москвичей сенсорами и датчиками для проведения непрерывного мониторинга глюкозы будет увеличен

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Почти 5 тыс. детей с диабетом первого типа были обеспечены в Москве сенсорами и датчикам для непрерывного мониторинга глюкозы в этом году. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В прошлому году, расширяя программу поддержки детей с диабетом первого типа, нам было важно закрыть потребности всех юных москвичей, которые в этом нуждались. В 2023 году мы закупили более 116 тыс. датчиков и сенсоров для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. Сегодня почти 5 тыс. детей и подростков младше 18 лет бесплатно получили специальные медизделия на общую сумму более 458 млн рублей", - сказала Ракова.

Заммэра пояснила, что они нужны для безболезненного круглосуточного мониторинга глюкозы. Едва заметный датчик легко устанавливается и работает с помощью подкожных сенсоров. Таким образом больше не нужно в течение дня и даже ночи множество раз прокалывать палец для измерения уровня глюкозы. Тем самым проверка становится более комфортной для детей и их родителей.

Она добавила, что в 2024 году бюджет на обеспечение юных москвичей сенсорами и датчиками для проведения непрерывного мониторинга глюкозы будет увеличен. Новые сенсоры и датчики упростят жизнь детей и их родителей. Ведь теперь можно будет оперативно отслеживать изменения этого показателя, в более сжатые сроки принимать решения, не допускать ухудшения состояния ребенка и тем более критических для здоровья последствий.

"Такие медизделия для проведения непрерывного мониторинга глюкозы можно получить, обратившись к врачу-детскому эндокринологу в своей поликлинике, где наблюдается ребенок без прохождения дополнительных тестов. Сами сенсоры и датчики можно получить бесплатно в аптеках Департамента здравоохранения Москвы", - уточнила Ракова.