Даванков предложил предоставлять два выходных в год для прохождения диспансеризации

Парламентарий подчеркнул, что регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития опасных заболеваний и выявить их на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором предлагает предоставлять работающим гражданам всех возрастов два выходных в год для прохождения диспансеризации. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть инициативу <…> по предоставлению двух выходных в год для сотрудников всех возрастов для прохождения диспансеризации и в случае их поддержки поручить Министерству здравоохранения РФ и Министерству финансов РФ подготовить соответствующие изменения в нормативно-правовые акты РФ", - пояснил Даванков в обращении.

Парламентарий подчеркнул, что регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития опасных заболеваний и выявить их на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Он пояснил, что сейчас для прохождения диспансеризации работодатели обязаны предоставлять всем работникам от 18 до 39 лет один выходной день раз в три года, работникам старше 40 лет - один день раз в год, а сотрудникам предпенсионного возраста и пенсионерам - два дня один раз в год.