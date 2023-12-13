В Ростовской области 85 школ перешли на дистанционное обучение из-за гололеда

Еще 39 образовательных учреждений региона перенесли занятия на 16 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря /ТАСС/. Более 100 школ в Ростовской области перевели учеников на дистанционный формат или отменили занятия, перенеся их на 16 декабря, из-за продолжающейся непогоды в регионе. Об этом на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства региона заявила министр общего и профессионального образования области Тамара Шевченко.

"На сегодня 85 школ в муниципальных образованиях работают в дистанционном формате, в четырех муниципальных образованиях 39 школ перенесли занятия на субботу [16 декабря], остальные работают в штатном режиме. По городу Ростову-на-Дону вчера 34% родителей, а это 45 тыс. детей, подтвердили, что дети в школу придут. Для остальных организовали дистант", - сказала Шевченко.

По словам министра, колледжи Ростова-на-Дону по-прежнему работают в штатном режиме, однако тем студентам, кто не может из-за гололеда добраться до места учебы, разрешили остаться дома. 13 декабря в колледжи пришли 42% студентов.

Накануне из-за ледяного дождя более 350 школ региона перевели на удаленку или отменили занятия.

О непогоде в регионе

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. За два дня более 300 человек, включая 71 ребенка, обратились в травмпункты Ростова-на-Дону, без света в регионе остаются более 100 тыс. жителей. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил восстановить электроснабжение в течение суток, теплоснабжение - до конца дня.

ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение, в ведомстве уточнили, что непогода продержится в регионе до середины дня 13 декабря - ожидается гололедица в сочетании с сильным восточным ветром, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.