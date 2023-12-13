"Круг добра" будет помогать детям с гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом

В частности, утверждена закупка препарата эмапалумаб

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фонд "Круг добра" включил в свой перечень новое орфанное заболевание, теперь помощь будет оказываться детям с первичным гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом. В частности, утверждена закупка препарата эмапалумаб, сообщается на сайте фонда.

"На очередном заседании экспертного совета фонда "Круг добра" принято решение включить в перечень заболеваний первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ). Это редкое, тяжелое и опасное генетическое заболевание, приводящее к нарушению клеточной цитотоксичности - важного компонента иммунной системы. Заболевание чаще всего встречается у пациентов в раннем детском возрасте", - говорится в сообщении.

По информации врачей, заболевание является показанием к трансплантации гематопоэтических стволовых клеток. При этом если операция проводится в остром периоде, шансы на ее успешное проведение невысоки. "До недавнего времени консервативных патогенетических методов лечения ГЛГ не существовало. Как рассказала [профессор ФГБУ НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева] Анна Щербина, в 2020 году были проведены регистрационные, а в 2022-м - ретроспективные исследования препарата "эмапалумаб". Препарат не зарегистрирован в России, но в НМИЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева уже есть и некоторый собственный опыт лечения этим препаратом, лекарство показало свою эффективность", - уточнили в фонде.

В связи с этим попечительский совет "Круга добра" утвердил эмапалумаб к внесению в перечень лекарственных препаратов фонда для его закупки.

Фонд "Круг добра" создан в 2021 году по инициативе президента России для поддержки детей с жизнеугрожающими заболеваниями через дополнительные механизмы организации и финансирования медицинской помощи. Бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой налога на доходы физических лиц, по которой облагаются доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год. За счет этих средств обеспечивается оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации.