Аккредитованным на "Итоги года" с Путиным журналистам подарили памятные сувениры

Сотрудники СМИ получили, в частности, блокноты, ручки и календари "Создано в России" с фотографиями и информацией о передовых отечественных достижениях в области техники, науки и инфраструктуры

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Блокнот, ручку и перекидной календарь на 2024 год презентуют в качестве памятных сувениров журналистам, аккредитованным на "Итоги года" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, совмещенная с прямой линией пресс-конференция состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени.

Выдача бейджей журналистам началась утром в комплексе зданий администрации президента в Москве. Вместе с бейджами представителям прессы вручают синий деловой портфель-папку с сувенирами с символикой предстоящего мероприятия. Внутри портфеля - блокнот формата А4 с твердой обложкой, шариковая ручка и календарь "Создано в России" с фотографиями и информацией о передовых отечественных достижениях в области техники, науки и инфраструктуры. В их числе - самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика", самое высокое здание Европы "Лахта Центр", самый мощный в мире источник нейтронов "ПИК", Крымский мост, современный среднемагистральный пассажирский самолет SuperJet-100, автомобили Aurus, Большая кольцевая линия московского метро (самое длинное метрокольцо в мире).