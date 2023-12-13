Дума может в весеннюю сессию рассмотреть законопроект о запрете треш-стримов

Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев рассчитывает на рассмотрение этой инициативы сразу в трех чтениях

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе так называемые треш-стримы, может быть рассмотрен Госдумой во всех трех чтениях в весеннюю сессию, рассчитывает глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, который является одним из авторов документа.

"По инициативе "Единой России", потом присоединились и другие фракции Госдумы, был внесен важный законопроект об ограничении так называемых треш-стримов или деструктивного контента <…>. Надеемся, что уже в весеннюю сессию мы рассмотрим в первом, втором и третьем чтениях этот законопроект", - сказал Метелев журналистам.

Группа сенаторов и депутатов внесла законопроект в Госдуму 7 декабря. Согласно проекту, распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний будет основанием для включения в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России.

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В частности, статья закона об особенностях распространения информации в социальных сетях обязывает их осуществлять мониторинг с целью выявления таких фото- и видеоматериалов. Кроме того, поправками в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", такие материалы относятся к информации, запрещенной для распространения среди детей.

Авторами законопроекта выступили в том числе глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова, вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова, Петр Толстой, Борис Чернышов, Ирина Яровая, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.