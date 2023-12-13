Лавров: почти половина из 120 тыс. выданных РФ электронных виз приходится на Китай

Единая электронная виза распространяется на 55 стран, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Почти половина из 120 тыс. выданных Россией за пять месяцев электронных виз приходится на Китай, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"С августа этого года мы ввели <…> единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран. Ею за пять месяцев воспользовались более 120 тыс. человек. Для нового инструмента это достаточно солидная цифра. Почти половиной [из этих виз] воспользовались китайцы", - отметил глава дипведомства.

При этом, по словам министра, еще около 10 тыс. виз пришлись на Индию. "Саудовцы, турки [также воспользовались такими визами]. Конечно, это тоже будет стимулировать въездной туризм. На данном этапе было решено пока ограничиться этими шагами. Они в любом случае создают достаточно комфортные условия для тех, кто желает к нам приехать. По крайней мире, электронную визу все, с кем наши соответствующие послы разговаривали, очень хвалят, - добавил глава дипведомства. - В любом случае жизнь на месте не стоит. У нас вот и с Китайской Народной Республикой движение идет к безвизу для группового туризма. Этот процесс будет продолжаться".