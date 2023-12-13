В аэропорту Краснодара запланирован тестовый рейс для оценки возможности открытия

Его осуществят 15 декабря

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Выполнение тестового рейса запланировано в аэропорту Краснодара, закрытого с февраля 2022 года, на 15 декабря. По итогам рейса будут рассматривать возможность открытия аэропорта, сообщили ТАСС в администрации Краснодарского края.

"По информации Министерства транспорта Краснодарского края, 15 декабря действительно предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение по возможности открытия аэропорта", - сообщили в администрации.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Краснодарском крае все это время авиасообщение осуществляется из аэропорта Сочи, который работает в режиме логистического хаба.

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