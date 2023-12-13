Концессионер строительства школ в Новосибирске возместит 261 млн неустойки за срыв сроков

Срок сдачи зданий перенесли на лето 2024 года

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Неустойка за срыв сроков возведения шести школ, строящихся в Новосибирске по концессионному соглашению, составит 261 млн рублей. Ее вычтут из стоимости строительства объектов, сообщил в пресс-центре ТАСС замминистра образования региона Владимир Щукин.

"Были подписаны дополнительные соглашения, и стоимость создания объектов уменьшена на 261 млн рублей. Это та сумма, которая на данный момент составляет неустойку по несоблюдению сроков строительства. С ноября за каждый день просрочки на строителей начисляются штрафные санкции", - сказал замминистра.

Ранее отставания в строительстве школ были выявлены прокуратурой, а позднее в Госстройнадзоре региона сообщили, что фундамент трех из шести образовательных учреждений пришлось демонтировать из-за несоответствия их проекту. Срок сдачи школ с 2023 года перенесен на лето 2024-го.

Всего, по словам Щукина, за следующий год в регионе планируют открыть 13 школ проектной мощностью 9,9 тыс. мест и два детских сада. Большую часть образовательных учреждений построят в Новосибирске.

Рост числа учащихся в регионе опережает темпы ввода общеобразовательных организаций, острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в две смены. У региона есть потребность в строительстве как минимум 15 объектов на 15 тысяч мест до конца 2024 года.