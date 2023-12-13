Консульства РФ оформили свыше 320 тыс. виз для въезда в Россию в 2023 году

Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Консульские учреждения РФ по состоянию на 30 ноября 2023 года оформили более 320 тыс. виз для въезда в Россию граждан других государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии "Публичный диалог" в рамках Екатерининского форума.

"За последний год цифры свидетельствуют о том, что по состоянию на 30 ноября нашими консульскими учреждениями было оформлено более 320 тыс. виз для въезда в Россию. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года - тогда было выдано 140 тыс. виз", - указала дипломат.

В Москве проходит первый международный Екатерининский форум. Организаторами мероприятия выступают общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России" и Федеральная национально-культурная автономия российских немцев при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, комитета Госдумы по международным делам. ТАСС выступает информационным партнером.