В Поморье вырастут региональные выплаты на первого ребенка матерям 18-25 лет

Их сумму повысят до 50 тыс. рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания увеличили единовременную региональную выплату на первого ребенка женщинам 18-25 лет с 35 тыс. до 50 тыс. рублей, изменения в закон о социальной поддержке семей внесены на сессии в двух чтениях. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента, увеличенную выплату будут получать все, без учета уровня доходов, как было ранее.

"С 1 января 2024 года размер единовременной выплаты женщинам от 18 до 25 лет, родившим первого ребенка, повышен с 35 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Она будет выплачиваться без учета уровня доходов, исключен критерий нуждаемости", - сказали в пресс-службе.

Документ внесен губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. По предварительным оценкам, на выплату смогут рассчитывать порядка 800 молодых матерей в год. "Для нас важно помочь женщинам не откладывать рождение первого ребенка на более поздний срок, чтобы родить впоследствии второго, третьего детей. Для матерей с небольшими доходами с учетом уже существующих выплат, возможно, это станет дополнительным стимулом для принятия такого решения", - приводит пресс-служба слова председателя областного собрания Екатерины Прокопьевой.

Депутаты во втором чтении приняли законопроект по использованию денежной выплаты, которую многодетные семьи получают вместо предоставления земельного участка. Теперь ее можно будет направить не только на покупку жилья, но и на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства.