Связку Московского скоростного диаметра и трассы М-2 "Крым" достроят до конца 2024 года

Проектом предусматривается строительство дорог общей протяженностью 12,2 км

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Строительство съезда с южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) с эстакадой-съездом на федеральную трассу М-2 "Крым" завершат до конца следующего года, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Проектом предусматривается строительство дорог общей протяженностью 12,2 км, в том числе двух тоннелей, четырех эстакад, одного моста и четырех пешеходных переходов. Завершение строительства по контракту - четвертый квартал 2024 года", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра уточнил, что в полном объеме выполнены работы по устройству плиты пролетного строения связки МСД и трассы М-2 "Крым". Также завершен монтаж плиты пролетного строения на мосту через реку Битцу.

"В настоящее время ведутся работы устройству бетонного и металлического барьерного ограждений на эстакаде, мосту и подходах, отсыпке насыпей на подходах к эстакадам, переустройству инженерных коммуникаций", - добавил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что реализация объекта увеличит пропускную способность нескольких крупных дорог: Варшавского шоссе, трассы М-2 "Крым" и Московской кольцевой автомобильной дороги.