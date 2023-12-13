Блогер из РФ получила травму позвоночника, пытаясь сбежать из отделения СК в Ереване

По данным ведомства, Юлия Максимовская "попыталась пролезть в маленькое окошко в туалете и упала на крышу полицейского изолятора, получив телесные повреждения"

ЕРЕВАН, 13 декабря. /ТАСС/. Задержанная в Ереване по обвинению в хулиганстве россиянка Юлия Максимовская получила травму позвоночника, пытаясь сбежать через окно из отделения Следственного комитета (СК) Армении, сообщили в армянском следственном ведомстве.

По данным СК, накануне вечером гражданку РФ доставили на очную ставку, по окончании которой она попросила отвести ее в туалет. Пока следователь ждал ее за дверью, Максимовская "попыталась пролезть в маленькое окошко в туалете и упала на крышу полицейского изолятора, получив телесные повреждения". В СК добавили, что россиянку доставили в медцентр, где диагностировали у нее компрессионный перелом двух позвонков. В СК после этого инцидента возбудили уголовное дело.

В ведомстве отметили, что Максимовская проходит в качестве обвиняемой по уголовному делу о хулиганстве. Для нее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

9 декабря ведомство сообщило о задержании в Ереване двух граждан РФ за хулиганство. Имена тогда не указывались, но СМИ сообщили, что одна из задержанных - блогер, известная под псевдонимом Юля Финесс, настоящая фамилия которой Максимовская.

По данным армянских правоохранителей, задержанные повредили имущество точки быстрого питания, закидали сотрудника фруктами, разбросали и растоптали цветы в цветочной лавке, сопровождая эти действия ненормативной лексикой.