Авиакомпания "Россия" заявила о готовности возобновить полеты в Краснодар

Администрация Краснодарского края ранее сообщила, что 15 декабря аэропорт обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" готова возобновить полеты в Краснодар в случае открытия аэропорта, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"В случае открытия аэропорта Краснодар и снятия текущих ограничений авиакомпания "Россия" готова начать выполнение рейсов", - отметили в пресс-службе.

Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря аэропорт обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.