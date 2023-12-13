Матвиенко и Гусман открыли в Совфеде фотовыставку ТАСС к 30-летию палаты

Как отметил первый заместитель гендиректора агентства, более 75 исторических и современных снимков рассказывают о различных направлениях деятельности верхней палаты парламента

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман открыли выставку фотографий агентства, посвященную 30-летию верхней палаты, она разместилась в фойе здания СФ на Большой Дмитровке.

Матвиенко, Гусман и сенаторы осмотрели экспозицию, в особенности те фотографии, на которых запечатлена работа сенаторов на заседаниях палаты.

"Хочу поблагодарить вас, в вашем лице наше самое старейшее, мудрейшее телеграфное агентство ТАСС за сотрудничество, за работу, за то, что вы нашли возможность сделать такую выставку к 30-летию. Сенаторам это очень приятно", - обратилась Матвиенко к Гусману.

Как отметил первый заместитель гендиректора ТАСС, более 75 исторических и современных снимков рассказывают о различных направлениях деятельности верхней палаты парламента. Среди них - кадры выборов в Совет Федерации и первого заседания 11 декабря 1994 года. Фотографии рассказывают о рабочих поездках сенаторов по России и за рубеж, об участии в реализации национальных проектов, о деятельности в воссоединенных регионах.

Ранее Матвиенко и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов открыли приуроченную к юбилею палаты выставку у здания агентства на Тверском бульваре.