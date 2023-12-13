Минздрав сектора Газа сообщил, что в палестинском анклаве закончились детские прививки

Это может привести к "катастрофическим последствиям для здоровья детей", заявили в министерстве

КАИР, 13 декабря. /ТАСС/. Детские прививки закончились в секторе Газа на фоне продолжающейся операции Израиля в палестинском анклаве. Об этом сообщил Минздрав сектора Газа.

"Минздрав сообщает, что детские прививки полностью закончились", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Минздрава анклава в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Отсутствие прививок будет иметь катастрофические последствия для здоровья детей и может привести к распространению заболеваний, особенно среди перемещенных лиц в переполненных убежищах", - добавили в ведомстве.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, число погибших в секторе Газа превысило 18,5 тыс., еще более 50 тыс. получили ранения.