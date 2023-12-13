"Аэрофлот" заявил о готовности выполнять до четырех рейсов Москва - Краснодар в день

Администрация Краснодарского края ранее сообщила, что 15 декабря аэропорт обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" готова выполнять до четырех рейсов в день из Москвы в Краснодар в случае открытия аэропорта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" на первом этапе готов выполнять до четырех ежедневных рейсов из Москвы в Краснодар в случае положительного решения об открытии аэропорта", - отметили в пресс-службе.

Ранее о своем интересе к полетам в Краснодар заявили две другие авиакомпании, входящие в группу "Аэрофлот" - "Россия" и "Победа". Администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря аэропорт обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Краснодарском крае все это время авиасообщение осуществляется из аэропорта Сочи, который работает в режиме логистического хаба.