Смертность при ДТП в России с 2010 года снизилась на 50% против 5% в мире

По данным ВОЗ, при этом среди пешеходов и велосипедистов она возросла

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Смертность в дорожно-транспортных происшествиях в мире в целом снизилась с 2010 по 2021 год на 5%, до 1,19 млн случаев в год, однако среди пешеходов и велосипедистов она возросла. Россия входит в десятку стран, где смертность с 2010 года уменьшилась более чем на 50%, согласно опубликованному в Женеве докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"С 2010 года смертность в результате дорожно-транспортных происшествий снизилась на 5%, до 1,19 млн случаев в год", - отметили авторы доклада, подчеркнув, что тем не менее ДТП "остаются постоянным глобальным кризисом здравоохранения, при этом пешеходы, велосипедисты и другие уязвимые участники дорожного движения сталкиваются с острым и растущим риском смерти". Каждую минуту в мире регистрируется более двух смертей на дорогах, или более 3,2 тыс. в день. ДТП - основная причина смерти детей и молодежи в возрасте 5-29 лет.

С 2010 по 2021 год смертность пешеходов в мире выросла на 3%, до 274 тыс. погибших в год. Среди велосипедистов зафиксирован почти 20%-ный рост смертности - до 71 тыс. случаев в год. "Согласно исследованиям, 80% дорог в мире не соответствуют стандартам безопасности пешеходов и только 0,2% имеют велосипедные полосы, что подвергает этих участников дорожного движения опасности", - констатировали в ВОЗ.

В ходе проведенного ВОЗ исследования 108 стран сообщили о снижении смертности в ДТП с 2010 по 2021 год. 10 странам удалось добиться уменьшения смертности более чем на 50%. Это Россия, Белоруссия, Бруней, Венесуэла, Дания, Литва, Норвегия, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты и Япония. Еще в 35 странах смертность уменьшилась на 30-50%.

Девять из 10 смертей приходятся на страны с низким и средним уровнями доходов. Смертность в ДТП в этих странах непропорционально высока, если учитывать количество транспортных средств и дорог. Риск смерти в три раза выше в странах с низкими доходами, чем в странах с высокими доходами, хотя в странах с низкими доходами имеется лишь 1% автомобилей в мире, отметили в ВОЗ.

В организации с тревогой констатировали "отсутствие прогресса в совершенствовании законов и стандартов безопасности". Лишь в шести странах приняты законы, соответствующие передовой практике ВОЗ в отношении всех факторов риска (превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии, неиспользование мотоциклетных шлемов, ремней безопасности и детских удерживающих устройств). В 140 государствах такие законы действуют как минимум в отношении одного из этих факторов риска, говорится в докладе.