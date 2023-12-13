Вован и Лексус намерены продолжить пранки по Украине, показывающие усталость Запада

Алексей Столяров (Лексус) обратил внимание на недавний разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, "который сказал, что Норвегия, казалось бы одна из воинственных стран, учредитель НАТО, хочет перейти в дипломатическую плоскость и завершить этот конфликт"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) намерены продолжить пранки по украинской теме, которые показывают усталость Запада от Киева. Об этом рассказал ТАСС Алексей Столяров на площадке выставки-форума "Россия".

"В настоящий момент мы идем уверенно в том же духе, с той же силой звоним людям, которые так или иначе связаны с украинским конфликтом. Вообще у нас уже вышла серия звонков европейским лидерам, и многие из них сказали довольно шокирующие вещи относительно украинского конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейших планах.

Столяров обратил внимание на недавний разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, "который сказал, что Норвегия, казалось бы одна из воинственных стран, учредитель НАТО, хочет перейти в дипломатическую плоскость и завершить этот конфликт". "Премьер-министр Италии [Джорджа] Мелони то же самое сказала, что все устали от Украины, - продолжил он. - То есть у нас, по сути, сейчас где-то восемь европейских лидеров сказали, что они устали от Украины. Наша задача как раз вскрыть эти покровы, показать истинное положение вещей".

Приоритетность темы Украины Столяров пояснил тем, что "сейчас и будущее России, и будущее мира будет зависеть от того, как закончится украинский конфликт".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.