СФ одобрил закон о бесплатном профобучении для инвалидов боевых действий

Согласно документу, указанная категория граждан сможет бесплатно проходить обучение по основным программам профессионального образования или программам профессиональной переподготовки, продолжительностью до четырех месяцев

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о праве военнослужащих-контрактников, признанных инвалидами боевых действий, на бесплатное профобучение.

Согласно закону, указанная категория граждан сможет бесплатно проходить обучение по основным программам профессионального образования или программам профессиональной переподготовки, продолжительностью до четырех месяцев. На этот срок за ними сохраняется обеспечение всеми видами довольствия в порядке, установленном Минобороны РФ или другими органами, в которых предусмотрена военная служба.

В настоящее время право на обучение предоставляется лишь для военнослужащих-контрактников, общая продолжительность военной службы которых составляет пять лет и более. При этом сегодня такие военнослужащие могут лишь проходить профпереподготовку по одной из гражданских специальностей. Новые нормы наделяют и таких военнослужащих правом на бесплатное профобучение и профпереподготовку при увольнении со службы сроком до четырех месяцев. За ними также сохраняется обеспечение всеми видами довольствия.

Кроме того, законом устанавливается, что военнослужащие-контрактники, признанные инвалидами боевых действий и уволенные со службы, также получают право на бесплатное направление за счет средств федеральной государственной службы занятости населения на прохождение профобучения или получение дополнительного профобразования. При этом те из них, кто имеет право на пенсию, также наделяются возможностью получать профобразование по направлению и за счет средств организаций, в которых они работают, с выплатой среднего заработка во время обучения. Сегодня такие права предоставляются только военнослужащим-контрактникам, уволенным со службы по достижению предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.