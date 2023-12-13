В Волгограде выписали из больницы троих детей, отравившихся угарным газом

Несовершеннолетних госпитализировали в состоянии средней степени тяжести 11 декабря

ВОЛГОГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Трое детей, госпитализированные в Волгограде из-за отравления угарным газом, выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Дети выписаны [из больницы]", - сказали в комитете.

Ранее в СМИ появилась информация об отравлении угарным газом троих детей в возрасте от трех до пяти лет, они были найдены без сознания в одном из частных домов Волгограда. В комитете здравоохранения региона сообщили, что дети доставлены в больницу № 25 в состоянии средней степени тяжести.