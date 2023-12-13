В Херсонской области отремонтировали более 15 образовательных учреждений

Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что в регионе также построили шесть спортивных площадок

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 15 образовательных учреждений отремонтировали и шесть спортивных площадок построили в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в ходе открытия Дня Херсонской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Более 15 образовательных учреждений отремонтировано, в них дети уже очно учатся", - сказал он.

Сальдо отметил, что в регионе также построены шесть спортивных площадок. "Работа дальше продолжается. Огромный вклад в это вносят регионы-шефы", - добавил он.

Губернатор выразил благодарность Адыгее, Кабардино-Балкарии, Калининградской области, Краснодарскому краю, Псковской и Рязанской областям за помощь Херсонщине.