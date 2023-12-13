СФ одобрил закон о перезачете срока наказания при смягчении условий его отбытия

Предлагается осуществлять зачет времени из расчета день отбывания наказания в тюрьме, исправительной колонии особого или строго режима за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима либо два дня отбывания наказания в колонии-поселении

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который уточняет порядок исчисления времени отбывания наказания в виде лишения свободы при изменении вышестоящим судом вида исправительного учреждения на более мягкий.

Изменения вносятся в статью 72 Уголовного кодекса РФ. Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, закон разработан во исполнение решения Конституционного суда РФ, вынесенного в марте 2023 года. Статья УК дополняется положениями о дифференцированном зачете времени отбывания лишения свободы в исправительном учреждении более строгого вида в срок лишения свободы, подлежащего отбытию при пересмотре вышестоящим судом вида исправительного учреждения на менее строгий.

Предлагается осуществлять зачет времени из расчета один день отбывания наказания в тюрьме, исправительной колонии особого или строго режима за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима либо два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Кроме того, один день отбывания наказания в колонии общего режима будет засчитываться за полтора дня отбывания наказания в колонии-поселении.