Совфед одобрил закон о специальностях для кандидатов в судьи в новых регионах

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что законом закрепляется возможность участия в конкурсе на вакантные должности судей граждан РФ, имеющих высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность", полученное в том числе на территории новых регионов, а также на территории Украины

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, по которому судьями федеральных судов в новых регионах РФ смогут становиться лица, которые имеют высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность".

Изменения вносятся в законы о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Уточняются требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей федеральных судов воссоединившихся регионов.

Как пояснил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который является соавтором инициативы, законом о статусе судей предусмотрены такие квалификационные требования к кандидатам на должность судьи, как наличие высшего юридического образования по специальности "юриспруденция". "В то же время практика подбора кандидатов для назначения судей федеральных судов в названных регионах показала, что перечень закрепленных требований является недостаточным с учетом местных особенностей при отборе кандидатов в судьи, что не позволяет допускать к участию в конкурсе на вакантные должности судей лиц, имеющих высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность", - сказал сенатор.

Он отметил, что законом закрепляется возможность участия в конкурсе на вакантные должности судей граждан РФ, имеющих высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность", полученное в том числе на территории новых регионов, а также на территории Украины. Это образование должно соответствовать уровню "специалитет" и "магистратура". Новое положение будет применяться до 1 января 2026 года. При этом в целях улучшения отбора кандидатов в судьи по профессиональным качествам закон устанавливает, что рекомендации на должность судьи федерального суда получают только кандидаты, сдавшие квалификационный экзамен с оценками "отлично" и "хорошо".