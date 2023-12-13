Более 55 тыс. жителей Херсонской области приобрели жилье по сертификатам

Заявление на погашение сертификата еще можно подать до 2 апреля 2024 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 55 тыс. жителей Херсонской области приобрели жилье в других регионах России по сертификатам, сообщил на открытии Дня региона - презентации Херсонской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ губернатор области Владимир Сальдо.

"Самая большая жилищная программа, которая в Российской Федерации осуществлена за последние годы - это более 55 тыс. херсонцев приобрели жилье в различных регионах России по жилищным сертификатам", - сказал Сальдо.

Жители Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшие место жительства, до 1 декабря могли получить жилищные сертификаты и социальную выплату на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках. Сертификаты выдавались на семью и рассчитывались исходя из стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем России. Заявление на погашение сертификата можно подать до 2 апреля 2024 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.