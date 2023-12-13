В Узбекистане повысили штрафы за причинение вреда животным и растениям из Красной книги

Они увеличились в 5 и 10 раз соответственно

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Узбекистана увеличило штрафы за причинение вреда животным и растениям, внесенным в Красную книгу, в 5 и 10 раз соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

"Размер штрафов за причинение вреда животным и растениям, занесенным в Красную книгу Узбекистана, увеличен в 5 и 10 раз соответственно", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "соответствующие изменения внесены в постановление кабинета министров "Об урегулировании использования биологических ресурсов и о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере природопользования".

По данным пресс-службы, за порчу находящегося под угрозой исчезновения краснокнижного растения будет взиматься штраф в размере 10 БРВ (одна базовая расчетная величина равна 340 тыс. сумов или примерно $28). А за причинение вреда одному барса будет взиматься штраф в размере 3 тыс. БРВ, а с иностранных граждан - $400 тыс.