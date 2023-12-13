Совфед одобрил законы о пособиях при выходе из декрета

Согласно документу, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года, могут иметь те, кто работает дистанционно

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании пакет законов о сохранении пособий по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода родителя на работу.

Изменения вносятся в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", а также в Трудовой кодекс РФ. Так, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, даже если он решил выйти досрочно на работу до достижения ребенком возраста полутора лет. Новые нормы также распространяются на матерей, уволенных в период беременности и декретного отпуска в связи с ликвидацией их организаций.

Уточняется также, что право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года, могут иметь те, кто работает дистанционно.

В настоящее время право на пособие по уходу за ребенком сохраняется, если родитель, который находится в отпуске по уходу, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому.

Согласно документу, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года, также будут иметь матери и отцы, которые работают в гражданских должностях воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств. Такое право также распространяется на матерей, которые проходят военную службу по контракту, и родителей, служащих в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, таможенных органов.