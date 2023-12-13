СФ одобрил закон об ограничении использования смартфонов на уроках

Закон также предусматривает, что педагоги имеют "право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании закон, который ограничивает использование школьниками мобильных телефонов и других гаджетов с sim-картами на уроках и закрепляет право учителей на защиту от насилия и оскорблений. За документ проголосовали 157 сенаторов.

Соответствующие изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Они обязывают школьников "не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий" в школах, "за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев". В первоначальной редакции законопроекта использование смартфонов на уроках допускалось не только в экстренных случаях, но и в учебных целях.

Закон предусматривает, что педагоги имеют "право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности". При этом для защиты своих прав они смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению.

Также документ вводит с 1 сентября 2024 года обязательный урок труда (технологии) для учеников начальной и средней школы. Кроме того, предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) со следующего года будет преобразован в "Основы безопасности и защиты Родины" для учащихся средней школы и старшеклассников.

К обязанностям учеников закон относит соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в образовательной организации. Уточняется, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка будут осуществлять педагоги и руководство школы. Одобренный закон наделяет педагогов правом обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и использовать "иные способы защиты прав и законных интересов", не запрещенные законодательством РФ.

Мониторинг применения закона

Как отметила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, при рассмотрении во втором чтении законопроекта "были внесены изменения, которые существенно расширяют предмет его правового регулирования". "Вы все свидетели, что по поводу этого закона развернулись дискуссии, мнения в обществе разделились. Основная масса родителей, педагогов очень поддерживает [закон], но в то же время мы получали письма и с обратной реакцией. В связи с тем, что достаточно бурная дискуссия еще продолжается, мы попросили палату дать нашему комитету поручение - мониторить закон", - сказала сенатор.

Она добавила, что сенаторы внимательно проследят за практикой применения закона, "если будет необходимость, он будет скорректирован".

"Мы понимаем, что, может быть, пока не все существующие проблемы мы охватили. Но тем не менее, [мы должны] четко сказать, что учитель имеет право на защиту, нельзя его оскорблять, нельзя снимать на телефон. Что он имеет право обратиться в защиту своих прав. И пользоваться всеми возможностями для защиты", - отметила Гумерова.