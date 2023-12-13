В Киеве возник дефицит водителей общественного транспорта из-за мобилизации

По словам представителя коммунального предприятия "Киевпасстранс" Олега Грищева, компания испытывает дефицит сотрудников на тех направлениях, которые критически необходимы для работы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Дефицит водителей общественного транспорта возник в Киеве после того, как многих сотрудников коммунального предприятия "Киевпасстранс" мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель компании Олег Грищев в эфире украинского "Общественного радио".

"У нас дефицит водителей. Очень многие наши водители мобилизованы, и мы испытываем из-за этого дефицит работников на тех направлениях, которые нам критически необходимы для работы. У нас недобор водителей, а быстро его восполнить мы не можем", - сказал он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В сентябре власти расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования постановило, что студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, на Украине приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. 24 ноября украинский президент анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий.