ГУ МЧС Москвы распространило экстренное сообщение о сильном снеге 14-15 декабря

Также в городе ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Столичный главк МЧС распространил экстренное сообщение о сильном снеге 14 и 15 декабря. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в период непогоды нужно быть внимательными, в том числе на дорогах.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением южного циклона и его атмосферных фронтов в период с 15:00 мск 14 декабря до 12:00 мск 15 декабря в Москве прогнозируется снег, сильный снег, усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с, местами метель и снежные заносы. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что в связи с резким понижением температуры Главное управление МЧС России по Москве рекомендует управляющим автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобили вдали от деревьев, а пешеходам, находящимся на улице, - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.