Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский

Ему было 70 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский умер в возрасте 70 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РНБ.

"Сегодня, 13 декабря, после тяжелой болезни на 71-м году жизни ушел из жизни Владимир Геннадьевич Гронский - генеральный директор Российской национальной библиотеки", - сказали в пресс-службе.

"Владимир Геннадьевич успел сделать многое, стал инициатором и идеологом крупнейших программ и проектов, связанных с РНБ. Он был человеком огромной культуры, интеллигентности и душевного тепла, обаятельным, искренним, мудрым - таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам", - отметили в РНБ.

Владимир Гронский родился 31 декабря 1952 года в Кронштадте. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. В 1996-2001 годы - генеральный директор, главный редактор ежедневной газеты "Вечерний Петербург". Затем работал директором по связям с общественностью Комбината пивоваренной и безалкогольной промышленности имени Степана Разина. С 2005 по 2006 год занимал должность директора Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, в 2013-2021 годах был директором Государственного мемориального музея А.В. Суворова. В январе 2021 года был назначен генеральным директором Российской национальной библиотеки.

Гронский также являлся председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Санкт-Петербурга, членом правления петербургского отделения Союза журналистов России.

"Гронский был заметной фигурой и в журналистском сообществе города, и в культурном пространстве. "Санкт-Петербургские ведомости", "Невское время", "Вечерний Петербург", "Петербургский дневник": он был причастен к судьбе ведущих печатных изданий нашего города. Всегда подтянутый, безупречно выглядящий, широко образованный, по-настоящему интеллигентный: таким его знали коллеги", - говорится в соболезновании, которое опубликовало Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России. В профессиональном сообществе отмечают, что Гронский активно поддерживал все творческие начинания, например, именно при его поддержке в петербургском Доме журналиста была открыта большая выставка, посвященная российским писателям-военкорам.