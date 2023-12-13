Звукорежиссер ВГТРК рассказал, что с Путиным на прямых линиях легко работать

Андрей Ветр отметил, что глава государства "очень хорошо понимает телевизионную работу, все трудности нашего телевидения"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Начальник отдела звукорежиссеров ГТК "Телеканал "Россия" Андрей Ветр, комментируя подготовку к прямой линии и большой конференции президента РФ Владимира Путина, рассказал, что на таких мероприятиях с ним очень легко работать.

"Сколько лет мы работаем с Владимиром Владимировичем, вы знаете, с ним очень легко работать, потому что он очень хорошо понимает телевизионную работу, все трудности нашего телевидения. Мы все делаем для того, чтобы было удобно", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В 2023 году прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в совмещенном формате. 14 декабря глава государства в прямом эфире ответит на вопросы россиян в программе "Итоги года с Владимиром Путиным". На мероприятие приглашены как российские, так и зарубежные СМИ. Россияне уже прислали к прямой линии более 1,5 млн вопросов.