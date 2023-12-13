Белорусская вакцина против гриппа появится в 2024 году

Она будет четырехвалентная, то есть содержать два штамма гриппа А и два штамма гриппа В

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Белорусские специалисты планируют в 2024 году завершить разработку вакцины от гриппа, после чего начнут ее промышленное производство. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров.

"Сейчас идет разработка нашей белорусской инактивированной вакцины против гриппа. Она будет четырехвалентная, то есть содержать два штамма гриппа А и два штамма гриппа В. В отличие от большинства препаратов, которые сегодня применяются в нашей стране, вирус будем выращивать не на куриных эмбрионах, а на культурах клеток", - сказал он.

Гончаров пояснил, что это предупредит одно из основных противопоказаний для вакцинации - аллергию к белку яиц альбумину. "Лабораторная разработка будет завершена в следующем году. Затем приступим к адаптации и промышленному производству совместно с ОАО "Белвитунифарм", - отметил Гончаров.

Он добавил, что в условиях циркуляции опасных вирусных инфекций, каждая страна должна разрабатывать свои собственные средства для диагностики, профилактики и лечения.

Гончаров отметил, что специалисты института работают и над созданием универсальной платформы для разработки самых разных вакцин на основе аденовирусов. Также здесь планируют получать антигены вирусов в растительных системах. "Пока такая работа находится на стадии эксперимента. Но, надеюсь, получим неплохие результаты. У такого метода есть ряд преимуществ по сравнению с традиционным", - добавил Гончаров.