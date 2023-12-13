Врач сообщил, что один ребенок с ОРВИ может заразить целый класс

По словам врача-педиатра, пульмонолога, аллерголога-иммунолога Павла Бережанского, важно оставаться дома

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Такие серьезные заболевания, как вирусная пневмония или септический шок, могут в том числе стать последствиями заражения ОРВИ. При признаках недомогания врачи советуют пациентам оставаться дома, прежде всего школьникам, так как один ребенок может заразить весь класс, сообщил ТАСС доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н. Ф. Филатова Сеченовского университета Минздрава России, к. м. н., врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве и области фиксируются массовые заболевания гриппом и скрытой пневмонией среди школьников.

"Если есть заболевший ребенок, его следует держать дома. Так вы защитите его. Мы не знаем исхода вирусной инфекции. Она может закончиться как самовыздоровлением, так и опуститься вниз, в легкие, где разовьется вирусная пневмония. Можно получить такое грозное осложнение, как септический шок, и другие. Здоровый ребенок посещать детский сад и школу может, заболевший - нет", - рассказал Бережанский.

По его словам, такая мера позволяет обезопасить не только других детей, но и взрослых, а также пожилых людей, с которыми общаются ребята. "Инфекция сохраняется в носоглотке от трех до четырех дней. <…> Вирус распространяется воздушно-капельным путем. Контагиозность, то есть заразность, вируса довольно высокая - от 80% почти до 100%. Заболевший человек заражает других людей в геометрической прогрессии. Вокруг заболевшего в районе одного-трех метров все дети могут заболеть, а они в свою очередь заразят следующих. Таким образом один человек может заразить целый класс или целую группу в детском саду", - пояснил врач.

"В последнее время у нас наблюдается сезонный подъем заболеваемости в детских организованных коллективах. Эти заболевания передаются только тогда, когда ребенок тесно контактирует с заболевшими. Очень важно не водить детей в сад и школу, если у них есть проявления острой вирусной инфекции или другой болезни. Все эпидемии начинаются из-за незнания", - заключил Бережанский.