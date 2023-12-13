Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки елок в общественном транспорте

Дерево можно бесплатно перевозить в общественном транспорте, если его длина, ширина и высота в сумме не превышают 120 см

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Московской области могут бесплатно перевозить в общественном транспорте ели, если их длина, ширина и высота в сумме не превышают 120 см. За провоз более крупного новогоднего дерева, сумма измерений которого составляет до 180 см, придется доплатить согласно установленному для маршрута тарифу, напомнили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

"В автобусах перевезти дерево можно бесплатно, если его длина, ширина и высота в сумме не превышают 120 см. За провоз более крупного дерева необходимо заплатить, при этом его параметры не должны превышать в сумме 180 см. Провоз елей в автобусах оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 49 рублей, в пригородном сообщении (до 25 км) также будет стоить 49 рублей, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно - 89 рублей, далее 50 км - 147 рублей. В случае если дерево мешает посадке пассажиров в автобус, водитель имеет право отказать в провозе новогодней елки", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в пригородных электропоездах пассажиры могут бесплатно перевозить с собой одно дерево, если сумма трех его измерений не превышает 180 см, а вес - 36 кг. Если дерево превышает допустимые параметры, пассажир должен оформить билет, стоимость которого зависит от протяженности маршрута.

"Напомним, что перед поездкой дерево нужно плотно упаковать и надежно зафиксировать, чтобы избежать падения", - подчеркнули в пресс-службе.