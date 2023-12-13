В новых регионах в 2024 году откроются работающие по модели "Сириуса" центры

В них будут проводиться программы по различным направлениям, в том числе разработанные с учетом региональной специфики

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Центры, работающие по модели образовательного центра "Сириус", будут открыты в новых регионах РФ в 2024 году, в них будут проводиться программы по различным направлениям, в том числе разработанные с учетом региональной специфики. Об этом сообщила руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева на сессии Х Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес", который проходит в Москве.

"В центры, работающие по модели "Сириуса", приезжают не только те талантливые дети, которых знает вся страна, но педагоги и ребята, которые оказались в ассоциированных школах "Сириуса", обучающиеся по нашим материалам и методикам на платформе "Сириус. Курсы", приезжают на расширенные сборы олимпиадной подготовки. Основной инструмент тиражирования опыта - [создание таких центров] в субъектах РФ. <…> [В России таких центров] сегодня уже 79, среди них девять были открыты в этом году, а в следующем году в том числе и в каждом из новых регионов эти центры будут открыты. Каждый из них работает, соблюдая базовые принципы, но добавляет свою специфику, которую фактически развивают и поддерживают лучшие школы", - сказала Шмелева.

Она также отметила, что всего по программе региональных центров, работающих по модели "Сириуса", обучение прошли 300 тыс. человек, еще 720 прошли обучение по региональным трекам на "Сириус. Курсах".

Кроме того, по словам Шмелевой, в "Сириусе" запущена программа стажировки и трудоустройства. "Теперь у нас каждая сильная школа или методический центр, работающий в "Сириусе", становятся стажировочной площадкой. Мы открыли программу "Педагогика развития талантов", когда у нас школьники, которые стали студентами непедагогических специальностей, но хотят продолжить работу в системе, оказываются на стажировочной площадке", - добавила она.

Федеральная территория "Сириус" - это экосистема, где развиваются образовательный центр, Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк, строится концертный комплекс мирового уровня, научно-технологический кампус университета "Сириус".

О конгрессе

Х Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 13 декабря. Его организаторами выступают МГУ и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "Совокупный российский суверенитет 2:0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса и власти".

ТАСС - официальный информационный партнер Конгресса.