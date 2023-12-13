В Киеве запустили челночное движение поездов на затопленном ранее участке метро

Речь идет об участке между станциями "Теремки" и "Демеевская"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Челночное движение поездов запущено на участке синей ветки Киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Демеевская", на котором ранее произошла разгерметизация туннеля. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

По его информации, два поезда будут курсировать по каждому из путей в направлении центра до станции "Демеевская", а затем обратно до "Теремков". Интервал движения составит 13 - 17 минут. Работники метрополитена получили возможность регулировать проход пассажиров на станции, чтобы избегать скопления людей на платформе.

8 декабря шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что восстановительные работы продлятся около полугода. Планировалось, что в это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто, а станции "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" будут работать круглосуточно только в режиме укрытия.

13 декабря полиция Киева сообщила, что проводит следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации после затопления тоннеля на одной из веток столичной подземки. Целью мероприятий называется проверка "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро". Также следователи планируют установить ответственных за разгерметизацию и затопление тоннеля.