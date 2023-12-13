В Рязанской области участникам СВО будут компенсировать расходы на газификацию

Размер субсидии составит до 100 тыс. рублей на одно подключение

ТАСС, 13 декабря. Участники специальной военной операции из Рязанской области, а также члены их семей с 2024 года смогут получить компенсацию до 100 тыс. рублей на газификацию частных домов. Такое решение приняли депутаты облдумы на заседании 13 декабря.

"Парламентарии единогласно поддержали решение расширить категорию лиц, которым будет предоставляться субсидия на догазификацию жилых помещений. С 1 января 2024 года право на выплаты получат участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов", - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Отмечается, что размер субсидии составляет до 100 тыс. рублей на одно подключение. Средства можно потратить на проектирование сети газопотребления, покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ земельного участка. "Выплаты новым категориям получателей будут предоставляться за счет средств областного бюджета", - уточнили в пресс-службе.

В облдуме напомнили, что с 1 января 2023 года данный вид субсидии уже предоставляется инвалидам и ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также многодетным семьям и малоимущим гражданам. На сегодняшний день выплаты получили более 300 человек.