Технический сбой в базах ГИБДД произошел из-за перехода на новую систему

В правоохранительных органах отметили, что переход на новый ресурс стартовал в начале декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Технический сбой, который произошел в базах российской Госавтоинспекции, связан с переходом на новую систему. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Технический сбой в работе информационных ресурсов по линии Госавтоинспекции произошел из-за начала перехода на новую систему", - сказал собеседник агентства.

По его словам, переход на новый ресурс стартовал в начале декабря.

Ранее сообщалось о том, что накануне в связи с техсбоем в работе информационных ресурсов предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Москвы было временно приостановлено. Позже оказание данных услуг было восстановлено в подразделениях ГИБДД Москвы, расположенных во флагманских многофункциональных центрах. В среду такая же проблема появилась в базах ГИБДД Подмосковья, где также приостановлена регистрация машин и выдача прав.