Фурсенко назвал науку и образование важнейшими инструментами суверенитета страны

Помощник президента РФ среди приоритетных отраслей особо выделил производство продовольствия, медицину и безопасность как способность "защитить каждого гражданина"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко назвал науку и образование важнейшими инструментами построения суверенитета. Такое мнение он выразил на пленарном заседании конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"И наука, и образование - это, может быть, важнейший инструмент построения суверенитета во всех областях. Когда мы говорим о сохранении народа, наших граждан, то все равно рано или поздно это упирается в науку, в образование. И мы должны обеспечить нашим гражданам достойный образ жизни. Это и есть суверенитет, правда? Когда мы можем это сделать независимо от того, какие у нас отношения с другими странами", - отметил Фурсенко.

Как подчеркнул помощник президента, суверенитет страны и может быть только совокупным. "Или мы действительно суверенны, не по каким-то отдельным направлениям, а в целом как страна, или у нас суверенитет полным быть не может", - заметил Фурсенко.

Среди приоритетных отраслей Фурсенко особо выделил производство продовольствия, медицину и безопасность как способность "защитить каждого гражданина". Также помощник главы государства в качестве условия подлинного суверенитета назвал способность "сделать то, что никто не умеет, и то, что мы можем предложить нашим партнерам и показать нашим конкурентам".

Х Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 13 декабря. Его организаторами выступают МГУ и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в 2023 году: "Совокупный российский суверенитет 2:0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса и власти".

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