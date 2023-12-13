Губернатор Заполярья подарил Медведеву фирменный мерч "На Севере - жить!"

Андрей Чибис пояснил, что слоган создали для того, чтобы переломить тренд на отъезд людей с Крайнего Севера

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подарил председателю политической партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву одежду с фирменной символикой Заполярья и слоганом "На Севере - жить!". Подарок глава Заполярья вручил во время выступления на заключительной дискуссионной площадке "Будущее России" в преддверии партийного съезда.

Чибис выступал в худи с надписью "На Севере - жить!", он пригласил Медведева в Заполярье. Губернатор отметил, что слоган "На Севере - жить!" был создан, чтобы эмоционально переломить тренд на отъезд людей с Крайнего Севера, в частности, из Мурманской области. "Мы ставили себе задачу и мечтали в 2030 году переломить тренд на отъезд из региона. За девять месяцев 2023 года приехавших к нам жить и работать на 800 человек больше, чем уехавших. Все возможно, если мы верим и помимо этого делаем, отдаем себя тому делу, в которое верим, неважно в какой отрасли мы работаем, на каких должностях", - сказал Чибис в своем выступлении.

Медведев отметил, что сейчас реализуется большая и сложная программа по возрождению российского Севера, чтобы даже в суровых климатических условиях люди жили не хуже, чем в Москве или Санкт-Петербурге. "Андрей Чибис, а точней Андрей Владимирович, хоть и во "флиске" или в худи, но он - большой начальник. Молодец, что очень многое делает для популяризации жизни в весьма непростых условиях. "На Севере - жить!" - это абсолютно правильно, всей своей линией поведения Андрей Владимирович это доказывает", - подчеркнул Медведев.

Дискуссионная площадка "Будущее России" - последнее из трех мероприятий, которые партия проводит в преддверии съезда. 28 ноября в Ростовской области прошла площадка "Горжусь Россией", 5 декабря - "Верю в Россию" в Нижнем Новгороде. Съезд единороссов состоится 17 декабря в Москве на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ.