СМИ: въезд в историческую часть Стамбула могут сделать платным

По данным газеты Dünya, стамбульская мэрия приступила к осуществлению второго этапа Плана устойчивого городского транспорта, который реализуют при поддержке Европейского союза

АНКАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Стамбула могут сделать платным въезд в некоторые районы города, включая исторический Фатих, где находятся главные достопримечательности мегаполиса. Об этом сообщает газета Dünya со ссылкой на источники в администрации города.

По данным издания, стамбульская мэрия приступила к осуществлению второго этапа Плана устойчивого городского транспорта (SKUP), который реализуется при поддержке Европейского союза. Он подразумевает разработку комплекса мер, препятствующих использованию автомобилей в центральных районах, включая "исторический полуостров", Кадыкёй и Бейоглу. Частным автомобилям будет разрешен платный въезд в определенные районы, но их названия не уточняются.

Кроме того, в рамках этого плана будут разработаны методы по уменьшению числа автомобилей и снижению скорости движения в районах с большим числом пешеходов.