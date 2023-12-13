"Аэрофлот" предложил досудебное урегулирование ситуации с дешевыми билетами в Пхукет

В компании выразили сожаление о неудобствах, доставленных клиентам

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" выразил готовность к урегулированию в досудебном порядке ситуации с авиабилетами из Екатеринбурга в Пхукет (Таиланд), проданными по чрезмерно сниженным тарифам. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

В октябре клиентам "Аэрофлота" удалось купить билеты по ценам, в несколько раз меньшим обычных на такие перелеты. В авиакомпании пояснили, что это был технический сбой, и аннулировали проданные билеты.

"Аэрофлот" сожалеет о неудобствах, доставленных нашим клиентам. Компания была вынуждена аннулировать билеты по направлению Екатеринбург - Пхукет, проданные по некорректному, необоснованно низкому тарифу. Все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены, с пассажирами, которые обратились для решения сложившейся ситуации непосредственно в авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально в досудебном порядке", - говорится в сообщении.

Перевозчик сообщает, что компания в кратчайшие сроки осуществила полный возврат денежных средств за приобретенные билеты всем клиентам, а также в качестве компенсации предоставила купоны на скидку в размере 30% на приобретение авиабилетов по маршрутам из городов России до Пхукета и обратно.

"На данный момент купонами уже воспользовалось около 1 тыс. человек, которые оформили 2,2 тыс. авиабилетов с указанной скидкой. Дополнительно участникам программы "Аэрофлот бонус" автоматически начислено 5 тыс. миль на их персональные счета в программе лояльности", - добавили в авиакомпании.

В "Аэрофлоте" отметили, что в рамках заявленных требований основания для выплаты разницы между ошибочно установленной ценой перелета и ценой, действующей на момент удовлетворения требований потребителя, отсутствуют.