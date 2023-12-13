В Астрахани выбрали место для строительства морского вокзала

По словам губернатора региона Игоря Бабушкина, потребность возведения вокзала встает особенно остро в свете развивающегося круизного туризма по Волге и Каспийскому морю

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Морской вокзал в Астрахани построят в ближайшие два-три года, уже определено место строительства, сообщил ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Мы поставили перед собой такую цель, поскольку в Астрахани никогда не было полноценного речного или морского вокзала. Определили место [его строительства], сегодня идет согласование с потенциальными инвесторами. Дальше проектно-сметная документация и строительство. Полагаем что два-три года займет этот процесс", - сказал Бабушкин.

По словам Бабушкина, потребность строительства морского вокзала в Астрахани встает особенно остро в свете развивающегося круизного туризма по Волге и Каспийскому морю. Ранее по прогнозам властей сообщалось, что в связи с окончанием постройки туристического лайнера "Петр Великий", который будет заходит в Астрахань и порты всего Прикаспия, и увеличением круизного турпотока в регион, в порту Астрахани ожидается до 350 заходов судов в год. Это превысит текущие показатели более чем в три раза.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.