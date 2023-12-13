Абызов в последнем слове заявил, что примет любое решение суда

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ обвиняют в создании преступного сообщества

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, обвиняемый в создании преступного сообщества, заявил в последнем слове в Преображенском суде Москвы, что примет любое решение суда, сообщает корреспондент ТАСС.

"Для меня сегодня, возможно, последний случай, чтобы сказать то, о чем я думал последние пять лет, о том, что прошли люди, которые сейчас со мной. <...> Я приму то решение суда, которое суд сочтет справедливым", - сказал он.

Абызов отметил, что "изменился с тех пор, как попал в СИЗО". "Я не испытывал такого страха. <...> Я сказал себе: "Миша, это теперь твоя жизнь и твой внутренний выбор, чем ее заполнять". Мы, действительно, меняемся в тюрьме со временем, я стал другим", - подчеркнул экс-министр.

Он назвал себя счастливым человеком, так как после уголовного преследования от него не отказались друзья. Он зачитал написанные им в СИЗО стихи о том, что женщинам - фигурантам уголовного дела - страшно и больно. "Я хочу признать вину перед этими женщинами, перед подельниками-ребятами. Они все здесь из-за меня", - подчеркнул он. Остальные фигуранты, кроме бывшего генерального директора компании "Ру-ком" Николая Степанова, который признал вину в мошенничестве и попросил в последнем слове его наказать, вину в инкриминируемых им преступлениях не признали и попросили суд строго их не наказывать.

Михаил Абызов в 2012-2018 годы занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Кроме него, по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко" и РЭС, а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства более 32 млрд рублей Абызова.