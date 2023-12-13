Между Астраханской областью и Туркменией возобновят паромное сообщение

По словам губернатора региона Игоря Бабушкина, ведутся активные переговоры с прикаспийскими странами о привлечении заказов на строительство судов на астраханских верфях

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Паромное сообщение между портами Астраханской области и портом Туркменбаши будет возобновлено. Об этом сообщил ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Мы привлекаем инвесторов из Прикаспийских государств. Сейчас в особой экономической зоне "Лотос" иранская компания "Роза" обустраивает производство, в 2024 году будет выпускаться бытовая химия. С Туркменистаном мы договорились, что будет возобновлено паромное сообщение, а на территории портовой особой экономической зоны расположится логистический центр Туркменистана", - сказал Бабушкин.

По его словам, ведутся активные переговоры с прикаспийскими странами о привлечении заказов на строительство судов на астраханских верфях. Отмечается также большой потенциал в развитии совместных гуманитарных и образовательных связей.

"В наших астраханских вузах обучается свыше 3 тыс. студентов из Прикаспийских государств. Проводим спортивные и культурные мероприятия в рамках прикаспийского сотрудничества", - добавил он.

Вопрос паромного сообщения между портами Астраханской области и портом Туркменбаши обсуждается с 2014 года. Так, в 2015 году при строительстве школы в астраханском селе Фунтово, названной в честь туркменского поэта Махтумкули Фраги, стройматериалы в Астрахань доставлялись транспортно-пассажирским паромом торгового флота республики.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.