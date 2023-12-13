В Псковской области три школы возобновили работу после карантина по ОРВИ

Учреждения находятся в Порховском, Островском и Великолукском районах

ПСКОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Три школы в Псковской области, ранее закрытые на карантин в связи с ростом среди учеников числа заражений острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), возобновили работу в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Учреждения находятся в Порховском, Островском и Великолукском районах.

"Карантинные мероприятия в данных учреждениях завершены", - указано в ответе на запрос ТАСС о том, возобновили ли работу в полном объеме школы в Порховском, Островском и Великолукском районах после введенного на прошлой неделе карантина по ОРВИ.

При этом, как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, на данный момент на карантин по ОРВИ закрылась часть групп и классов в Назимовском и Жижицком детских садах Куньинского района, а также в Центре специального образования №2 города Острова, в средней общеобразовательной школа №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского и в Новоизборской средней школе.

По данным пресс-службы ведомства, в Псковской области за последнюю неделю зарегистрировано 3 010 случаев ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших составила 51,6%. Кроме того, за последнюю неделю в регионе выявлено 563 случая новой коронавирусной инфекции.