Рособрнадзор допустил появление ЕГЭ по арабскому языку

По данным ведомства, для этого необходимо разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе разработать учебники и провести их апробацию

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор получал предложения о включении арабского языка в число сдаваемых предметов ЕГЭ по выбору, возможно, это получится сделать в течение нескольких лет, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Анзора Музаева.

"Подобные предложения поступали, но для принятия решения необходимо сперва проанализировать востребованность изучения данного предмета в школах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого необходимо разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе разработать учебники и провести их апробацию. Параллельно нужно подготовить педагогические кадры для преподавания арабского языка в школах. После этого включение арабского языка в число предметов, сдаваемых в формате ЕГЭ, станет возможным, а вузы смогут учитывать результаты этого экзамена в числе вступительных испытаний. "Возможно, через несколько лет мы эту задачу решим", - приводят в пресс-службе слова Музаева.