Нового главу Мосгосстройнадзора назначили в столице

На должность председателя столичного комитета назначили Антона Слободчикова

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Антон Слободчиков назначен новым председателем столичного комитета госстройнадзора, ранее эту должность занимал Игорь Войстратенко. Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Назначить Слободчикова Антона Олеговича на должность председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя начальника Главного контрольного управления города Москвы", - говорится в документе.

Накануне от своей должности по собственной инициативе был освобожден глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Слободчиков был назначен исполняющим обязанности председателя столичного ведомства.